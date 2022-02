Zaradi protesta proticepilcev zaprli tržaško poštno palačo

Urade v tržaški poštni palači na Trgu Vittorio Veneto so popoldne zaprli, potem ko so proticepilci sprožili protest. Približno štirideset pripadnikov gibanj no-vax je na poštnem okencu nameravalo poslati priporočena pisma. Ker niso imeli covidnega potrdila, pa jim uradniki ob novih ukrepih, ki so ravno danes stopili v veljavo, niso ustregli. Protestniki so zahtevali pogovor z direktorjem, ki je zato, da se napetost ne bi še dodatno povečala, določil zaprtje uradov. Na kraj so prišli policisti, ki so prisotne legitimirali. Skupina se je nato napotila v Ul. Giulia, kjer je nameravala ponoviti protest v tamkajšnjem poštnem uradu, vendar je naletela na zaprta vrata.