Slabo vreme z močnimi nalivi, ki se je 2. oktobra zneslo nad Trstom, ni prizaneslo niti Rižarni. Občina Trst je namreč tisti dan popoldne odredila zaprtje bivšega nacističnega taborišča, ki je zdaj državni spomenik in mestni muzej. Rižarna bo ostala zaprta tudi danes, 3. oktobra, in to ves dan, so sporočili iz tiskovnega urada občinske uprave.