Zaradi spolnega nasilja aretirali ukrajinskega voznika tovornjaka

Pripadniki lokalne policije so pred nekaj dnevi prijeli ukrajinskega državljana, šoferja tovornjaka, ki je bil namenjen v Milan, in ga aretirali z obtožbo spolnega nasilja. Moški naj bi namreč preteklega 11. julija na barkovljanskem nabrežju otipaval mladi univerzitetni študentki, medtem ko sta bili po stopnicah namenjeni k morju. Dekleti sta kmalu zatem obvestili patruljo lokalne policije, ki se je tam nahajala v okviru okrepljenega nadzora območja, ki poteka od lanskega poletja. Policisti so kmalu prišli na sled domnevnemu storilcu in so le-tega prepeljali v kasarno, nato pa aretirali z obtožbo spolnega nasilja in ga na koncu po nalogu tožilstva prepeljali v goriški zapor, saj v tržaškem trenutno vladajo izredne razmere.