Zaradi strahu pred koronavirusom zagradila del avtobusa

Po poročanju TV-dnevnika deželnega omrežja Rai so potniki avtobusa linije št. 20 danes v Trstu naleteli na nenavaden prizor. Prednji del avtobusa, kjer se nahaja šoferska kabina, je bil nedostopen: voznica ga je namreč zagradila z rdečim trakom, na katerega je obesila obvestili. Z enim je potnike naprošala, naj ne stopajo v prednji del avtobusa, na drugem listu pa je bilo besedilo, s katerim je utemeljevala svoj ukrep. Razlog zanj je bila bojazen pred morebitno okužbo s koronavirusom: »Čeprav ne odprem prednjih vrat, nimam nič proti vam,« je napisala in trditev skušala omiliti s smeškom.

Glasnik podjetja za javni potniški prevoz Trieste Trasporti Michele Scozzai je pojasnil, da je šlo za povsem samoiniciativno ravnanje šoferke, ki ni v skladu z navodili podjetja, pri katerem so že udejanjili izredne ukrepe za preprečitev morebitnih okužb, saj so voznike opremili z maskami, sredstvi za razkuževanje rok in rokavicami. Svojeglavo voznico so povabili na razgovor.