Zaradi udarcev utrpel možgansko krvavitev in več zlomov

Karabinjerji so aretirali 22-letnega romunskega državljana z bivališčem v Trstu, ki je osumljen povzročitve hudih telesnih poškodb, udarcev in groženj na račun mladega Tržačana. V noči na 30. julij je pridrvel s svojim fiatom uno v Ul. Lazzaretto Vecchio, kjer bi bil kmalu oplazil skupino mladih, ki so ravnokar odhajali s t.i. movide. Slednji so glasno zavpili, voznik pa je tedaj kar sredi ceste ustavil avtomobil, iz katerega so poleg njega izstopili še dve dekleti in sopotnik. Dvaindvajsetletni voznik in sopotnik sta, užaljena zaradi kričanja na njun račun, napadla skupino mladih. Mladeniča, ki je branil prijatelja, sta s pestmi udarila v hrbet in v glavo, pri čemer je padel na tla in izgubil zavest. Napadalca sta medtem drugemu mladeniču, ki je snemal dogajanje, pobrala mobilnik iz rok in ga poškodovala, nato sta z avtomobilom naglo pobegnila.

Na kraj so prispeli reševalci službe 118, ki so mladeniča prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je imel možgansko krvavitev in da je utrpel več zlomov.

Sodstvo je za 22-letnega romunskega državljana na podlagi preiskave sprejelo zahtevo državnega tožilstva in odredilo pripor. Karabinjerji so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor. Ovadili pa so tudi ostale tri potnike, za katere se je po preiskavi karabinjerjev izkazalo, da so bili aktivno vpleteni v tedanje nočno dogajanje.