Zaradi ukradenega telefona po 15 letih v zapor

Pred 15 leti je ukradel nov iPhone, zdaj pa so ga končno aretirali. Danes 39-letni romunski državljan je leta 2007 ukradel nov telefon in stekel proč in se odločil za počitek v bližnjem parku, novo pridobitev pa je dobro skril v nahrbtnik. V senci pod drevesom so ga zbudili karabinjerji, ki so preko geolokacije našli telefon in tudi tata, ki so ga ovadili. Ta je izgninil neznano kam, po 15 letih pa so ga našli nabrežinski in bazovski karabinjerji ob kontrolah na meji.

39-letni romunski državljan se je vračal v Italijo, da bi prišel do dekleta, ki ga je spoznal po spletu. A karabinjerji so ugotovili, da mu grozi sedem mesecev in 28 dni zaporne kazni zaradi tatvine, zato so ga odvedli v koronejski zapor.