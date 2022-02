Zaradi umora moža so jo obsodili na osem let zapora

Loredano Crasso je danes višje sodišče zaradi umora obsodilo na osem let zaporne kazni in s tem prvostopenjsko sodbo skrajšalo za dve leti. Potem ko so porotniki pred dvema tednoma na obravnavi ponovno prisluhnili pričevanjem o dogodkih, ki so na velikonočno nedeljo leta 2018 pretresli Škedenj, in poteku procesa, ob koncu katerega so sedemdesetletno žensko po skrajšanem postopku obsodili na deset let zaporne kazni zaradi umora moža Fulvia Visintina, so se odločili, da pri sodbi upoštevajo olajševalno okoliščino ponavljajočega se izzivanja. »Novo olajševalno okoliščino so v italijansko pravo uvedli pred kratkim,« je pojasnil branilec Silvano Poli, »in se razlikuje od enkratnega izzivanja, na katerega se sicer storilec mora odzvati takoj. Gospo Crasso je mož s svojimi dejanji izzival že veliko let.«

