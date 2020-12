Žarek upanja za Stefanel

Grupa OVS iz Benetk bo prevzela Stefanel in s tem preprečila propad zgodovinskega modnega podjetja iz Trevisa. Na drugi dražbi je predložila boljšo ponudbo in si tako zagotovila koriščenje blagovne znamke, tovarno v kraju Ponte di Piave in trgovine. S tem bo po vsej verjetnosti »rešena« tudi tržaška trgovina Stefanel na Korzu Italia, ki je zaprla svoja vrata v začetku decembra. Osebje je odtlej na čakanju na delo. Po novicah, ki jih je po uspešni dražbi sporočil izvršni direktor OVS Stefano Beraldo, naj bi namreč zaposleni v trgovinah Stefanel v Italiji – teh je kakih 150 uslužbencev in uslužbenk – ohranilo svoja delovna mesta. To naj bi torej veljalo tudi za osebje tržaške trgovine Stefanel. Odslovili pa bi šestdeset zaposlenih v proizvodnem središču v Ponte di Piave. O podrobnostih prevzema naj bi na ministrstvu za gospodarski razvoj razpravljali 28. decembra, ko naj bi novi lastnik predstavil svoj načrt za preoblikovanje podjetja.

Stefanel je bil v devetdesetih letih preteklega stoletja že prisoten na tujem trgu, potem ko je pred dobrim desetletjem zašel v gospodarsko krizo, pa je ohranil svoje prodajne centre skoraj izključno v Italiji. OVS napoveduje sedaj nov »prodor« blagovne znamke Stefanel na tuja tržišča, in sicer z novo, cenejšo ponudbo, da bi postal nekakšna alternativa španski grupi Zara in ji odjedel njene kliente.