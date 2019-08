Zaročenca vozila brez vozniškega dovoljenja

21-letnemu H.N. so lokalni policisti naložili več kot 5.000 evrov globe in so zasegli avtomobil. Pred dvema tednoma so ga med vožnjo ustavili in odkrili, da nima vozniškega dovoljenja. Po pregledu podatkov so lokalni policisti ugotovili, da so moškega zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja v preteklosti že nekajkrat obravnavali prometni policisti, zato je bila kazen tokrat še občutno težja. Lokalni policisti so oglobili tudi njegovega očeta zaradi neprevidne izposoje avtomobila.

Dogodek se je nato nekaj dni kasneje še dodatno razpletel. Ko sta enaindvajsetletniku na domu lokalna policista nameravala izročiti upravne akte v zvezi s kršitvami, sta ga opazila v nekem drugem avtomobilu, ki ga je vozila ženska. Policisti so ju ustavili. Ugotovili so, da je tudi ona, 20-letna V.G. - sicer njegova zaročenka, vozila brez vozniškega dovoljenja ter tudi brez zavarovanja, in sicer drug avtomobil, ki ga je H.N. ravnokar kupil. Tudi žensko so kaznovali z globo, vozilo pa so zasegli.