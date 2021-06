Zaščititi lepoto poslopij, toda brez arhitektonskih pregrad

Tržaški občinski svetniki so se včeraj zbrali, da bi nadaljevali razpravo o podrobnem načrtu za mestno jedro, o katerem pretekli teden niso glasovali, takrat je bilo med drugim navzočih premalo svetnikov desnosredinske koalicije, tako da ni bilo sklepčnosti.

S predlogom sklepom so nameravali nadomestiti že 40 let star urbanistični dokument in valorizirati nepremičninsko dediščino, ki že več let čaka na obnovo. Kot je že prejšnji teden pojasnila odbornica za urbanistiko Luisa Polli, predvideva načrt preureditev 1621 stavb v starem mestnem jedru. To so prestižni objekti pod spomeniškim varstvom, stavbe, v katere bodo postavili dvigala, zgodovinski objekti ter druga poslopja in površine na prostem.

Včeraj so se svetniki posvetili obravnavi kar 33 popravkov k predlogu sklepa in glasovanju. Odbornica Polli je navedla popravke, a brez prebiranja njihovih podrobnih vsebin, kar je opozicijo zmotilo, saj po besedah Laure Famulari (Demokratska stranka) niso prejeli popolnih opisov popravkov. Seja se je sicer nadaljevala skoraj brez prekinitev do 12. amandmaja. V glavnem je mestni svet sprejel popravke, s katerimi so odobrili spremembo razreda za nekatera poslopja, obravnavali postavitev baznih postaj mobilnih operaterjev na strehah in zavrnili prošnjo širitve terase na stavbi v mestnem središču. Slednja je bila sicer povezana z dostopom oseb na invalidskem vozičku. Na pročelju palače je namreč dovoljena največ 1,50 metra široka terasa, prosili pa so za razširitev do 1,80 metra. »Ministrska odredba določa minimalni prostor za obračanje invalidskega vozička, ne pa maksimalnega. Občina mora zaščititi lepoto svojih poslopij, ne sme pa pozabiti, da je arhitektonskih pregrad preveč,« je spomnil svetnik Paolo Menis (Gibanje 5 zvezd), Elena Danielis (iz iste skupine) pa je dodala, da so novejši električni invalidski vozički večji in se težko obračajo v prostoru, ki je širok le meter in pol.