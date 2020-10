Zaščitna maska, spet si z nami

Včasih se vrnejo. Danes je bilo tudi na Tržaškem vsepovsod spet polno »zamaskiranih« ljudi. Tržačani so sicer bili na zaščitno masko na prostem že navajeni, saj je bila v Furlaniji - Julijski krajini pomladi že obvezna. Od danes (četrtek) pravilo velja na državni ravni, bistvo pa se ne spremeni.

Velika večina se je na ulicah vestno držala novih predpisov. Tudi na pomolu Audace niti med sprehodom maska ni »zdrsnila« pod nos. Nekateri so se res oprli nekaterih izgovorov in so jo začasno potisnili ob stran, češ da morajo kaditi ali telefonirati. Večinoma pa so se potem zaščitna sredstva vrnila na svoje mesto. Kljub doslednemu upoštevanju navodil proti širjenju pandemije, pa je marsikdo priznal, da se mu zdi novo določilo nesmiselno. Če nehote odmisliš na pandemijo, te nanjo spet takoj opozori televizija, je prepričan starejši par, ki je na robu pomola užival tople sončne žarke. »Na vseh kanalih se govori samo o porastu okužb in naraščajoči nevarnosti. Zaščitne maske v odprtih javnih prostorih vsekakor bolj malo pomagajo. Množice bi morali ustaviti na samem začetku pandemije, ljudje pa so še dolgo časa potovali in se premikali naokrog. Okužbe so se širile in zdaj smo pri tem,« sta skoraj v en glas povedala. Čeprav sta si edina, da je živi nesmisel, nikoli nista niti postavila pod vprašaj, da si ne bi nadela zaščitne maske. Šestindvajsetletna računovodja Laura meni, da je katerakoli odločitev učinkovita le, če se je držijo vsi. Načelo pa po njenem mnenju škripa, ker si jo lahko denimo v telovadnicah med treniranjem snameš.