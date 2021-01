Zasegli 200 gramov droge in halucinogeno gobo

V torek je osebje tržaške policije v okviru operacije proti vsakdanjemu kriminalu zaradi posedovanja večje količine droge aretiralo 39-letnega trgovca A. S. Možje postave so med preiskavo na njegovem domu našli za skupno 200 gramov marihuane, 100 gramov je moški hranil v plastičnem zavojčku, 100 pa v pločevinki v drugi sobi, ter halucinogeno gobo. Poleg tega so policisti našli še precizno tehtnico ter 2500 evrov v gotovini. 39-letnika so aretirali, tožilec mu je odredil hišni pripor. Bremeni ga sum storitve kaznivega dejanja posedovanja prepovedanih drog za namene njihove preprodaje.