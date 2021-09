Zasegli 367 kosov oblačil in 6 rolk

Lokalni policisti so v dveh tržaških trgovinah zasegli 367 ponarejenih kosov oblačil v skupni vrednosti okrog 10.000 evrov in 6 rolk. Oblačila, med katerimi so bili jopiči, pižame, hlače, srajce, trenirke, otroška oblačila, ženske obleke, jakne, puloverji in drugo, so bila brez etikete oz. oznake z navedbo uporabljene tkanine v italijanščini, druga pa brez navedbe proizvajalca.

Lokalni policisti so zasegli še 6 rolk, ki so bile brez navodil za uporabo in brez varnostnih navodil.

Posredovanje sodi v sklop nadzora proti ponarejanju. V ta namen so lokalni policisti v okviru vsedržavnega projekta zveze italijanskih občin Anci »Vero è meglio« ustanovili operativno enoto proti ponarejanju GOAC.