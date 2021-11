Osebje agencije za carine in monopole je v tržaškem pristanišču zaseglo 4500 ponarejenih avtomobilskih oljnih filtrov, ki so prispeli iz Turčije. Šlo je za ponaredke motornih filtrov znanih znamk. Posamezni proizvajalci, ki so si ogledali zasežene artikle, so potrdili goljufijo. Tovor so zasegli, ponarejene filtre pa so uničili v Padovi.