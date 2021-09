Tržaški finančni policisti so v sodelovanju s pristaniškimi cariniki zasegli 70 kilogramov cigaret znamke Oscar, ki so bile namenjene v Veliko Britanijo. Med pregledom tovornjaka, ki je v pristanišče prispel iz Turčije, so finančniki našli pet kartonastih škatel, v katerih je bilo shranjenih 100 avtomobilskih filtrov. Kaj kmalu pa so ugotovili, da se pod tovorom filtrov skriva kar 345 zavojev cigaret brez ustreznih oznak. Voznika tovornjaka in prejemnika blaga so ovadili, osumljena sta tihotapljenja. Dvojica bi s pretihotapljanjem tovora utajila 15.000 evrov davkov, s prodajo cigaret pa bi zaslužila okoli 7000 evrov.