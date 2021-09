Zasegli 980 kilogramov medu

V tržaškem pristanišču je osebje agencije za carine in monopole v sodelovanju s finančnimi policisti zaseglo 980 kilogramov medu. Tovor so odkrili na tovornjaku, ki je prispel iz Turčije in je bil namenjen v Belgijo. Na njem so našli 36 zabojnikov, v katerih so bile vaze in satje za skupnih 980 kilogramov medu, ki niso bili prijavljeni in so bili brez ustrezne zdravstvene dokumentacije. V tranzitnih dokumentih je sicer pisalo, da gre za več kot 1000 kosov različnega tovora za skupnih 16.000 kilogramov, o čemer pa so kontrolni organi posumili zaradi prevelike fragmentacije, raznolikosti in količine, zato so tovornjak povsem raztovorili.

Tovor medu so zasegli, tovornjakarju pa so naložili globo v višini dvakratnega zneska carinskih pristojbin. Zaradi pomanjkanja varnostne dokumentacije in podatkov o izvoru medu, bodo tovor uničili.