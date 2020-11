Zasegli dobre štiri tone klapavic

Inšpektorji oddelka za ribolov pri tržaški Obalni straži so v nedeljo dopoldne na območju mejnega prehoda Škofije zasegli kar več kot štiri tone klapavic – točneje 4250 kilogramov – ki niso imele ustreznih oznak in dokumentacije za prodajo na italijanskem trgu. Tovor se je nahajal v hladilnem tovornjaku z italijansko registracijo, ki so ga v bližini mejnega prehoda ustavili za rutinski pregled. Tovornjak je bil namenjen v Chioggio v Venetu, od tam pa naj bi klapavice, ki so prihajale z gojišč v Tržaškem zalivu, točneje pri Miljah, potovale v južno Italijo. Kot že rečeno, tovor ni imel predvidenih nalepk, prav tako niso inšpektorji zasledili nobenega elementa, ki bi kazal na poreklo klapavic, prav tako ne informativnega gradiva za prodajno verigo in kupce, na voljo so imeli le spremno potovalno listino, preko katere so izsledili koncesionarje školjčišč. Zanimivo, da je tovornjak prihajal iz Slovenije: v to je bil po besedah predstavnikov Obalne straže prisiljen, ker vozilo ni moglo skozi predor v Miljah, zato je moralo iti najprej v Slovenijo, od tam pa čez Škofije ponovno v Italijo. Koncesionarjem školjčišč so naložili kazen v višini 1500 evrov, klapavice pa so zasegli ter odredili veterinarski pregled.