Zasegli osem kilogramov rib in mehkužcev

Pripadniki oddelka obalne straže za nadzor ribiških dejavnosti in inšpektorji zdravstvenega podjetja AsuGi so 4. marca odredili zaseg kakih osmih kilogramov rib in mehkužcev, ki so jih našli na krovu neke ribiške ladje. Le-ta pripada poklicnim ribičem, ki imajo dovoljenje za neposredno prodajo ulova, vendar se je v tem primeru zataknilo: obalni stražniki in zdravstveni inšpektorji so namreč ugotovili, da za omenjene ribiške proizvode ni bilo informacij o poreklu, zato so tovor zasegli, tisti del, za katerega so presodili, da ga ljudje lahko zaužijejo (šlo je za ovčice in ribone), pa so v človekoljubne namene poklonili menzi kapucinov na Montuci. Poleg tega so vpletenemu ribiču naložili tudi denarno kazen v višini 1500 evrov, obenem bo moral izpolniti nekaj določil, vezanih na način neposredne prodaje ulova: do takrat bo sicer lahko opravljal svoj poklic, vendar bo moral ulov prodati na tržaški ribji tržnici.