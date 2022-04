Zasegli registra sirotišnice

Lokalni policisti so v preiskovalni akciji, ki jo je vodilo državno tožilstvo, našli in zasegli dva registra iz 19. stoletja, ki sta pripadala eni od nekdanjih tržaških sirotišnic.

Registra so začeli iskati konec januarja, ko so prejeli informacijo o objavi na Facebooku, na katerem je neznanec skušal registra prodati. Ta sta vsebovala seznam mladoletnih sirot, rojenih v 19. in 20. stoletju, večkrat tudi z imeni in priimki staršev (ki so umrli ali so otroke zapustili). Seznam obsega več kot 2500 imen, nekateri otroci, ki so se rodili v prvih desetletjih prejšnjega stoletja, so tudi še živi.

Preiskovalci so sumili, da gre za nezakoniti izvor materiala in tudi nezakonito uporabo osebnih podatkov, zato so uvedli preiskavo, ki ni bila lahka, saj je bila objava na Facebooku kmalu zbrisana.

Naposled jim je uspelo izslediti 41-letnega M.M., pri katerem so med hišno preiskavo našli omenjena registra. Ovadili so ga na prostosti zaradi kupovanja ukradenega blaga in nezakonite obdelave podatkov.