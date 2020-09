Pripadniki tržaške finančne straže in carinske uprave so v preteklih dneh v tržaškem novem pristanišču zasegli več kot 230.000 ponarejenih kosov oblačil za skupnih 20 milijonov evrov. Šlo je za obleke, obutev in usnjene izdelke, med drugim tudi za zaščitne maske, znanih znamk, kot so Adidas, Balenciaga, Burberry, Canada Goose, Christian Louboutin, Calvin Klein, Diesel, Dolce & Gabbana, Fila, Gucci, Hermes, Hugo Boss, Lacoste, Lagerfeld, Michael Kors, MCM, Mcqueen, Moncler, Moschino, Nike, Off White, Prada, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Valentino, Versace in Chanel.

Ponarejeno blago, ki je bilo pomešano z oblačili neznanih proizvajalcev, je turški tovornjak prevažal na Slovaško. Lastnika slovaškega podjetja so prijavili na prostosti.