Tržaška finančna policija in carinska uprava sta v dveh različnih operacijah zasegli več kot 37 ton tobaka za nargile. Gre za tobak vrst adalya, al fakher in daim, ki je navadno namenjen severnoevropskemu trgu, kjer ga uporabljajo v t.i. šiša barih.

Po preiskavi, ki se je začela septembra, so izsledili zabojnik, ki je v Trst prispel iz pristanišča v Baru v Črni gori in je bil namenjen na Hrvaško. Prijavljen je bil tovor 12 ton tobaka za nargile. Preiskovalci so ugotovili, da je šlo za obsežno in spretno goljufijo, v katero je bilo vpletenih več fiktivnih tujih družb oz. družb, ki o poslu sploh niso bile seznanjene. Z lažno izdajo dokumentov so se izognili spremljanju prevoza ter plačilu davkov in pristojbin. Nezakoniti zaslužek bi bil znašal približno milijon in dvestotisoč evrov, utaja carinskih pristojbin pa okrog milijon evrov.

Podoben zabojnik z 12 tonami tobaka za nargile so izsledili in zasegli v genovskem pristanišču.

Nov obsežnejši tovor tobaka za nargile so finančni policisti ob sodelovanju carinske uprave zasegli v tržaškem pristanišču na tovornjaku s priklopnikom, ki je bil iz Turčije namenjen v Francijo. V dokumentih je bil naveden tovor tepihov in hišne opreme, finančnim policistom se je po tehtanju tovornjaka zazdela sumljiva njegova teža. Po temeljitem pregledu so pod prijavljenim tovorom našli 13,3 tone tobaka za nargile brez obvezne dokumentacije. Nezakoniti posel bi bil zagotovil dobiček v višini 1,3 milijona evrov, hkrati pa bi utaja carinskih pristojbin znašala 1,2 milijona evrov.