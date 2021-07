Zaskrbljeni nad prihodnostjo šole pri Sv. Jakobu

Potem ko so pred tedni svoje mnenje o ukinjanju oz. združevanju oddelkov vrtca in razredov osnovne šole pri Sv. Jakobu podali starši otrok, ki tja zahajajo, so se pred nedavnim na ravnateljico Večstopenjske šole Sv. Jakob Annamario Zeriali in Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino obrnili tudi člani učnega kadra. Kajpak z izrazom velike zaskrbljenosti ob ukrepih, ki po njihovem mnenju utegnejo voditi v izginotje še edine šole s slovenskim učnim jezikom v mestnem središču.

Vzgojitelji, učitelji in profesorji, ki poučujejo v vrtcih, osnovnih in nižji (po novem prvostopenjski) srednji šoli šentjakobskega večstopenjskega zavoda, so se zbrali preteklega 25. maja in izrazili zaskrbljenost glede krčenja osebja v prihodnjem šolskem letu 2021/2022. Kajti, kot izhaja iz tri strani dolgega pisma, ki so ga poslali ravnateljici Annamarii Zeriali, ta pa ga je posredovala še Uradu za slovenske šole, vse se začenja pri upokojitvah oz. izgubi redne namestitve pri nekaterih članih učnega osebja. Tako je v šolskem letu 2019/2020 po upokojitvi dveh vzgojiteljic prišlo do zamrznitve enega od dveh slovenskih vrtcev, ki sta dotlej delovala v pravkar prenovljenem poslopju v Škednju (škedenjskega vrtca ter Otroškega vrtca Jakoba Ukmarja od Sv. Ane). Ironija je v tem, da se je to zgodilo kmalu zatem, ko sta se vrtca skupaj z Osnovno šolo Ivana Grbca - Marice Gregorič-Stepančič po večletnem »izgnanstvu« vrnila v prenovljeno poslopje.

Zgodba se zdaj utegne ponoviti pri Sv. Jakobu z upokojitvijo še dveh vzgojiteljic v Otroškem vrtcu Pikija Jakoba in krčenjem ene učne moči v Osnovni šoli Josipa Ribičiča. Posledica je napoved, da bo vrtec s prihodnjim šolskim letom imel le en oddelek s 27 otroki, v osnovni šoli pa bi združili prvi (sedem učencev) in drugi razred (osem učencev) v kombiniran oddelek.