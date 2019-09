Zaradi vzdrževalnih del in delne zapore cestišča na hitri cesti in nekaterih stranskih ulicah nastajajo daljši zastoji, so povedali lokalni policisti. Promet se je namreč zaradi začetka pouka v zadnjih dneh občutno zgostil. O pravem prometnem kaosu poročajo pri krožišču med Ul. Flavia in Ul. Caboto ter ob nekaterih uvozih na hitro cesto, zlasti v smeri proti Trstu.