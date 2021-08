Zastoji na kontovelskem Frnedu

Na kontovelskem Frnedu na območju del za sanacijo usada danes odstranjujejo visoko majavo drevo, ki je predstavljalo nevarnost za promet. Zaradi nediscipliniranih voznikov nastajajo daljši zastoji. Redarji so namreč začasno prepovedali vožnjo v smeri Trsta in zato tudi postavili ustrezne prometne znake ter uredili obvezen obvoz po vzporedni manjši stranski cesti. Mnogi vozniki pa so začasni prometni režim enostavno prezrli, zato morajo vozila na Frnedu šele obračati. Promet v obratni smeri proti Kontovelu poteka enosmerno, toda je upočasnjen.