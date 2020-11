V dopoldanskih urah so v katinarsko bolnišnico odpeljali štiričlansko družino zaradi znakov hude zastrupitve z gobami. Imeli so močne trebušne bolečine, drisko, pa tudi bruhali so. Izkazalo se je, da so sinoči za večerjo jedli gobe, ki so jih sami nabrali v okolici Devina. Očitno ni šlo za take gobe, ki bi bile primerne za uživanje.