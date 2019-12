Zavod Inps oškodovali za pol milijona evrov

Dvanajst oseb se je znašlo na seznamu preiskovanih, ker naj bi neupravičeno prejemale socialno pomoč pokojninskega zavoda Inps. V večini primerov gre za osebe, ki so se preselile v tujino, ne da bi prijavile spremembo bivališča, in še naprej unovčevale finančno pomoč omenjenega zavoda. Poleg omenjene dvanajsterice, osumljene goljufije, sta na spisku preiskovanih še dve osebi, in sicer zaradi suma prikrivanja ukradenega blaga. Neupravičeno prejeta finančna sredstva so se namreč iztekla na njuna računa.

Nadzorna dejavnost se je začela letos poleti, in sicer pod vodstvom državnega tožilstva v Trstu in preiskovalnega oddelka tržaških karabinjerjev ter v sodelovanju z zavodom Inps. Slednji so na Tržaškem opravili vrsto kontrol nad prejemniki socialne pomoči. Denarna pomoč je namenjena osebam nad 67. letom starosti, ki so v ekonomski stiski, morajo pa biti italijanski državljani (ta pogoj so uvedli šele 1. januarja letos) in stalno prebivati na italijanskem ozemlju za najmanj desetletno obdobje. Če prejemnik socialne pomoči zapusti Italijo za več kot mesec dni, mora to sporočiti, ker se izplačevanje v tem primeru prekine, navaja pokrajinsko poveljstvo karabinjerjev.

Med 1382 prejemniki so karabinjerji zaenkrat naleteli na 12 kršiteljev. Najpogosteje gre za osebe, ki so se preselile v drugo državo, ne da bi s tem seznanile zavod Inps. V tujini so še naprej prejemali mesečno socialno pomoč, zneske so dvigovali na tamkajšnjih bankomatih. Nekateri pa so prijavili lažno stalno bivališče v Italiji in se pri tem opirali na znance, ki tu živijo. Dve osebi, ki sta prejemnikom posodila svoj bančni račun, sta zatorej prav tako preiskovani.

Dvanajsterica kršiteljev je po navedbah pokrajinskega poveljstva karabinjerjev oškodovala državno blagajno za pol milijona evrov. 80.000 evrov pa so karabinjerji na pobudo državnega tožilstva že zavarovali s takojšnjim zasegom bančnih računov in raznih finančnih proizvodov.