Zavod Zois začrtal Pot srca s Petrinjo

Včeraj se je na nekdanjem mejnem prehodu med Bazovico in Lipico s predajo humanitarne pošiljke organizaciji Karitas iz Pivke zaključila šestmesečna akcija, med katero so dijaki spoznavali pomen prostovoljstva in pomoči bližnjemu, ki je v stiski. »Vse se je začelo januarja, ko smo imeli prvo spletno srečanje, na katerem smo začrtali smernice projekta, ki ga je vodila profesorica Ana Fajdiga. Ob pomoči kolegice Eve Fičur je za dijake organizirala več srečanj na temo prostovoljstva,« je povedala ravnateljica zavoda Zois Maja Lapornik, ki jo je potres in posledično porušenje šole hudo prizadel.

Kmalu je stekla nabiralna akcija, med katero so dijaki nabirali oblačila, šolske potrebščine, sanitetni material in hrano, skratka vse, kar bi razveselilo mladega človeka. Odziv je bil izdaten.

