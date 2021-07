Tržaški policisti so včeraj zaradi pobega ovadili občana Benetk. 63-letnik, ki prebiva v Trstu, se je namreč brez dovoljenja oddaljil od hišnega pripora. Ko so policisti prišli na dom, da bi preverili ali prestaja predvideno kazen, ga niso našli. Moški se je v nedeljo zjutraj sicer namenil v bolnišnico na Katinari zaradi bolečin v telesu. V nedeljo zvečer pa se je odločil, da brez dovoljenja bolnišnico kar sam zapusti. Policisti so ga včeraj le izsledili in ga tožilstvu ovadili na prostosti.