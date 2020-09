Zbili moškega pred nakupovalnim središčem Eataly

Okrog 13. ure so na nabrežju pred nakupovalnim središčem Eataly zbili moškega, ki je cestišče prečkal izven prehoda za pešce. V nesreči sta bila vpletena volkswagen s slovensko registrsko tablico in fiat punto, ki sta vozila v smeri proti Sv. Andreju. Da bi se izognila moškemu, sta naposled trčila, pri čemer je fiat punto zapeljal na pločnik in trčil še v drevo.

Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, ki so ugotovili, da je pešec utrpel le lažje poškodbe in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, v bolnišnico pa so prepeljali tudi enega voznika. Posredovali so tudi gasilci, ki so odpravili posledice nesreče in lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke.