Zbirali so klinične podatke bolnikov z redkimi imunskimi boleznimi

Da je sodelovanje med bolnišnicami, tudi med domačimi in tujimi, še kako pomembno za razvoj zdravstva, so predstavniki medicinske stroke dokazali na včerajšnjem posvetu na četrtem pomolu. Tam je potekalo sklepno dejanje čezmejnega projekta Cattedra, pri katerem gre za čezmejno sodelovanje med otroško bolnišnico Burlo Garofolo in pediatrično kliniko Univerzitetnega centra v Ljubljani ter treh partnerjev - podjetij Better, Cobik in Experteam SRL. Mednarodni projekt je, kot so povedali na srečanju, financirala Evropska unija prek programa Interreg, njegov glavni namen pa je združiti klinične centre, raziskovalne organizacije in podjetja, ki delujejo na področju zdravstva.

Predstojnik pediatrične klinike Burlo Garofolo prof. Andrea Taddio je pred slovensko, hrvaško in italijansko govorečo publiko povedal, da jim je projekt Cattedra dal priložnost, da zberejo klinične podatke bolnikov z redkimi imunskimi boleznimi in jih analizirajo. »Poleg tega imamo tudi možnost preučevati klinične poti vnetij pri bolnikih, kar je pomembno področje preiskav, saj bi lahko na podlagi teh rezultatov spremenili možnost zdravljenja. Nenazadnje je izmenjava kliničnih informacij z drugimi kliničnimi centri pomembna tudi za izboljševanje varstva bolnikov,« je povedal Taddio in dodal, da so na projektu začeli delati pred dvema letoma, sodelovanje med Trstom in Ljubljano pa traja že dobrih pet let. Na vprašanje, koliko otrok z avtoimunskimi in vnetnimi boleznimi obravnavajo v tržaški bolnišnici, je sogovornik odgovoril, da imajo v obravnavi približno tisoč otrok.