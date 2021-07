Zdaj Trst domuje v novih prostorih

»To ne bo le strankarski sedež, temveč kraj, namenjen širši javnosti, ki bo lahko z nami soustvarjala podobo našega mesta.« S temi besedami je Riccardo Laterza, županski kandidat občanske liste Zdaj Trst, pospremil otvoritev novega strankinega sedeža, ki od včeraj domuje v Ulici Zonta 1, tik ob cerkvi svetega Antona. Gibanju ga je dal na razpolago eden od njegovih članov in podpornikov, uradno so prostor odprli včeraj ob 18. uri. V sklopu kulturno-glasbenega programa je na temo prekarnosti in novodobnega suženjstva spregovoril tudi filozof Andrea Muni.

Med ogledom lično urejenega sedeža, ki ga krasijo številne fotografije Trsta in volilni plakati, je Laterza še predstavil delovanje stranke v zadnjih mesecih priprav na jesenske občinske volitve. Tako sta se na primer odgovorni za okolje in ekologijo Federico Zadnich ter nosilka občanske liste Giulia Masolino s kolesi odpravila iz Trsta v smeri proti Turinu. Med potjo bosta črpala navdih za nove ideje in pobude, ki bi jih nato uresničili v Trstu, ter spodbujala zeleni turizem na kolesu.

Pri gibanju pa napovedujejo tudi več srečanj z občani v posameznih rajonih, vzdržali pa se bodo tradicionalnega deljenja volilnih letakov. »V vsakem rajonu bomo poskrbeli za vsaj en dogodek, ki bo vključeval tudi glasbene in kulturne vložke. To bo tudi trenutek za soočenje in debato,« je še dejal Laterza.