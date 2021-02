Zdaj Trst spoznaval Prosek in Kontovel

Politično gibanje Zdaj Trst (Adesso Trieste) nadaljuje z raziskovanjem območja tržaške občine, da bi s somišljeniki poiskalo učinkovite rešitve za izboljšanje kakovosti življenja. V soboto je skupina prvič zapustila mesto, se odpravila na kraški rob, točneje na Prosek in Kontovel, in s pomočjo domačinov izvedela, kako se tu živi in kakšne so prednosti ter slabosti območja.

Okrog štirideset ljudi je dopoldne krenilo izpred proseškega spomenika padlim v NOB. »Želimo ustvariti nove oblike sodelovanja in državljane povabiti k aktivnemu ustvarjanju boljših življenjskih pogojev,« je poudaril predsednik gibanja Riccardo Laterza. Prisotne je nato nagovorila organizatorka pohoda Cristina Knaflich, ki živi na Proseku, in predala besedo Susanni Rigutti, upraviteljici zavetišča za živali Il mondo di Susanna. V manjših skupinah so se udeleženci nato podali do vaškega središča, se pogovorili s trgovci in se posvetili prometu, ki je v vasi dan za dnem bolj gost, ter pomanjkanju parkirnih mest in pločnikov.

Ob kontovelski mlaki je svojo kmetijo predstavila Katrin Štoka, ki je med drugim poudarila pomen delovanja društva Prosekar in spomnila, da se s Kontovela spuščata dve ribiški poti. O čistilnih akcijah na Krasu je spregovoril Furio Alessi, predstavnik kolektiva SOS Carso. Skupino je skozi kontovelske ulice nato pospremila Katrin Štoka: »Brez kmetijske strasti, bi vina na teh bregovih ne pridelovali,« je poudarila in povabila navzoče na ogled svojega vinograda, kjer se je srečanje zaključilo.