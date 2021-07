Zdaj Trst: znani kandidati

Gibanje Zdaj Trst (Adesso Trieste) je na včerajšnji skupščini, ki je potekala na Trgu 25. aprila v Naselju sv. Sergija, predstavilo seznam kandidatov za jesenske občinske volitve.

Poleg 28-letnega županskega kandidata Riccarda Laterze so javnost seznanili z listami za občinski in rajonske svete.

Na čelu liste kandidatov za občinski svet bo stopila 33-letna komunikatorka znanosti pri inštitutu za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS Giulia Massolino. Ob njej bodo kandidirali Matteo Veriani, Franca Vilevich, Federico Zadnich, Dana Čandek, Kevin Nicolini, Laura Lonza, Dean Zuccolo, Barbara Chiarelli, Bartolomeo Brattoli, Giorgia Kakovic, Federico Monti, Liliana Marchi, Carlo Visintini, Iulia Daniela Negru, Paolo Deganutti, Annalisa Metus, Renato Davì, Cristina Knaflich, Giulio Ciabatti, Deborah Borca, Tommaso Vaccarezza, Michela Novel, Slavisa Skipina, Massimiliana Gaia Novati, Fabrizio Coperchi, Anna Piccioni, Carlo Iarnetti, Paola Venchiarutti, Dario Castellaneta, Vanessa Sanson, Marino Calcinari, Laura Bulzis, Walter Bastiani in Giulia Gaiola.

Rajonske svete pa naj bi v primeru izvolitve vodile same ženske, med katerimi so tudi znana imena tržaških Slovenk. Za zahodnokraški rajon je tako bila izbrana 35-letna arhitektka in podjetnica Katrin Štoka, za vzhodnokraškega pa 33-letna Dana Čandek, prevajalka in tolmačica z Opčin. Rajonski svet za Rojan, Barkovlje, Greto, Škorkljo in Kolonjo bi vodila 23-letna študentka Chiara Mastromarino, na seznamu pa je zapisan tudi Slovenec Dean Zuccolo, ki sicer že nastopa kot svetnik mešane skupine prav v tem rajonskem svetu. Za četrti rajonski svet (staro mesto Sv. Vid, novo središče) je bila izbrana 58-letna upraviteljica knjigarne in kavarne Knulp Franca Vilevich, za petega (Sv. Jakob in Stara mitnica) pa 52-letna profesorica italijanščine na nižjih srednjih šolah Michela Novel. Za Katinaro, Kjadin, Rocol, Melaro, Sv. Ivan in Sv. Alojzij so izbrali 41-letno Lucio Vazzoler, zaposleno pri skupnosti San Martino al Campo, za Škedenj, Čarbolo, Valmauro in Naselje Sv. Sergija pa 38-letno Romunko, prevajalko in tolmačico Iulio Danielo Negru.