Zdrave navade že od mladih let

Že četrto leto zapored so mleko oz. mlečni izdelki prestopili šolski prag. Gre za prehrambno kampanjo Mleko v šoli, ki jo financira Evropska unija in izvaja Ministrstvo za kmetijsko, živilsko in gozdarsko politiko v sodelovanju z Unioncamere, Trgovinskimi zbornicami in Svetom za kmetijske raziskave in ekonomsko analizo Crea – cilj je uvajanje otrok med 6. in 11. letom v ustrezno prehransko vzgojo, ki predvideva uživanje raznolike in uravnovešene hrane, kar vsakodnevno vključuje tudi mleko in mlečne izdelke.

Otrokom šol, ki sodelujejo v programu, so brezplačno dostavili sveže mleko, jogurt in sire, da so spoznali različne okuse in odličnosti domačega ozemlja – v našem primeru je bil to sir latteria. Konec maja so ga že okusili osnovnošolci skupno 40 razredov oz. kakih 600 otrok tržaških šol Longo, Divisione Julia, Beata Vergine in Večstopenjske šole Sv. Jakob – Grbec, Stepančič in Ribičič. Vrečko s sirom in kruhom (ob svežem sadju,biorazgradljivem kozarcu za pokušino jabolčnega soka brez dodanih sladkorjev, opisu sira in spominku) so dobili tudi včeraj in danes.

Ob tej priložnosti se je v Trstu mudil tudi minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli, ki je ocenil, da je prehrambna kultura ključna tudi pri ohranjanju zdravja vseh nas. Z uravnoteženo prehrano je zaradi zdravstvenih težav v osmih mesecih sam izgubil 25 kilogramov teže, pridobil na energiji in zdravstvu dnevno prihranil 120 evrov tabletk. Če to spoznajo že otroci, je potem lažje, da bodo zdrave navade ohranili vse življenje.

Na Trgovinski zbornici se je minister udeležil dopoldanskega srečanja in spregovoril o prizadevanjih, da bi EU poskrbela za ustrezna orodja za spodbujanje kmetijstva, ki pa ga nikakor ne gre standardizirati. »Naše kmetijsko-živilske proizvodnje ne gre primerjati s poljsko ali francosko, kjer imajo nepregledne njive in polja. Vsak ima svojo specifiko – pri nas delamo glede na gorsko-nižinske razmere bolj vertikalno in različno podnebje je pri nas dodana vrednost, saj dovoljuje raznoliko proizvodnjo. To moramo zaščititi in se ne podrediti trgu, da ne bi zašli v pogubno sintetično hrano.«