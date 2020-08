Zdravica v čast visokemu Pahorjevemu jubileju

Boris Pahor je včeraj praznoval 107. rojstni dan. Zato sta Italijanska ustanova za poznavanje slovenskega jezika in kulture ter Odbor za mir Danilo Dolci na Oberdankovem trgu priredila krajšo slovesnost v počastitev Pahorjevega pomembnega jubileja. Ker je vreme to dovoljevalo, so se ljudje zbrali pri kipu umetnika Marcella Mascherinija, ki je posvečen zaročencem in je hkrati spomenik v Rižarni umrlega dvajsetletnega Pina Robustija.

Na Trgu Oberdan se je zbralo lepo število ljudi, ki so želeli počastiti pisateljev rojstni dan. Letos je morala slovesnost potekati v spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, tako da so morali vsi udeleženci nositi zaščitne maske. Na dogodku je bila prisotna tudi lokalna policija, ki je navzoče opominjala na pravilno nošenje zaščitnih mask.

Predstavniki Odbora za mir Danilo Dolci so tovrstno proslavo organizirali že četrto leto zapored. Dejali so, da je Pahor za nekatere težek avtor, za druge kompliciran, nekateri kritizirajo njegova dela, pa vendar smo lahko srečni, da jih je napisal, saj so to pričevanja, poleg tega pa njegova dela hranijo dušo mesta Trst. Pahor je po njihovih besedah pomemben, ker nas iz preteklosti uči, da moramo gledati v prihodnost.