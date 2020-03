Zdravnica na katinarski urgenci zaskrbljena in hkrati optimistka

Medtem ko večina prebivalstva te dneve pridno preživlja doma v karanteni in se tako trudi zajeziti epidemijo novega koronavirusa, se nekateri v prvi vrsti hrabro borijo proti nevidnemu sovražniku. Med temi »angeli varuhi« je tudi Openka Neva Lupinc, zdravnica na urgentnem oddelku katinarske bolnišnice.

Kaj najprej naredite, ko pridete v službo na urgenco?

Že preden stopim iz avta, si nadenem masko in rokavice. To ni obveza, je le dodaten preventivni ukrep. Zaščita same sebe je prvo, za kar poskrbim, naj bo to na klasični urgenci, kjer nosim običajne kirurške maske, ali pa na oddelku, kjer sprejemamo okužene ter osebe, za katere sumimo, da so staknile virus, kjer nosimo popolno zaščitno opremo.

Kako pa poteka samo oblačenje? Kaj si nadenete, da se zaščitite?

Ko smo dežurni na urgentnem oddelku, na katerem obravnavamo okužene, si seveda nadenemo posebno opremo. Nad svojo običajno uniformo si nadenemo še nepremočljivo haljo ter dva para rokavic. Na obrazu imamo vizir, podoben tistemu, ki ga uporabljajo varilci, nos in usta pa pokrijemo z masko s filtrom številka 2 ali 3. Glede na naloge in manevre, ki jih moramo izvajati na pacientih, lahko vizir zamenjamo z nepropustno masko za oči, ki je zelo podobna potapljaški maski. Tako opravljeni se med seboj skoraj več ne prepoznamo.