Zdravstveno stanje deklice, ki se je zastrupila z gobami, se je poslabšalo

V sredo smo poročali, da se je štiričlanska družina zastrupila z gobami in da so njene člane prepeljali v katinarsko bolnišnico. Desetletno hčer pa so sprejeli v pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo.

Zdravstveno stanje deklice se je v zadnjih urah žal poslabšalo, zato so jo prepeljali v specializirano enoto v Padovi. Oslabelo je delovanje jeter, izvidi so pokazali znake jetrne odpovedi. Njeni starši in nona pa so hospitalizirani na oddelku za nujno medicinsko pomoč na Katinari.

Vsi štirje člani družine so se zastrupili z gobami, ki so jih sami nabrali v okolici Devina in so jih nato pojedli za večerjo. Dan kasneje so imeli močne trebušne bolečine, drisko in so bruhali. Izkazalo se je, da gre za hudo zastrupitev z gobami.