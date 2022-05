Zdravstvo pod udarom in brez odziva Dežele

Nobenemu ni všeč, ko ti nekdo odgovori: »Ne«. Huje pa je, če te nekdo sploh noče sprejeti in prisluhniti, se pritožujejo pri Koordinacijskem odboru za zaščito javnega zdravstva v Trstu. Včeraj dopoldne so na javni tiskovni konferenci pred deželno palačo na Velikem trgu obsodili pomanjkanje posluha deželne vlade FJK. Jabolko spora tiči v nedavno odobrenem ustanovitvenem aktu tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi, ki predvideva vrsto korenitejših sprememb krajevnega zdravstvenega sistema. Najbolj ostre kritike padajo na odločitev, da bodo na Tržaškem ohranili le dva izmed dosedanjih štirih zdravstvenih okrožij. V igri pa je še marsikaj drugega: upravljanje bolnišnic, delovanje posameznih oddelkov, vloga družinskih zdravnikov in osebja ...

Januarja letos, ko so skrbi, da bo akt naposled kljub protestom in kritikam le obveljal, so sindikati upokojencev Cgil, Cisl in Uil ustanovili Koordinacijski odbor za zaščito javnega zdravstva. Pridružilo se jim je več kot sto društev in organizacij, dejavnih na različnih področjih. Doslej so zbrali več kot 9400 podpisov, odziva nanje pa ni bilo, je v imenu odbora povzel vodja sindikata upokojencev Spi Cgil Adriano Sincovich. Trikrat – dvakrat z uradnimi pismi in enkrat neuradno – so od predsednika deželne vlade FJK Massimiliana Fedrige zahtevali, naj se sreča z njimi in jim razloži, kako se bo v bližnji prihodnosti spremenilo krajevno javno zdravstvo. V deseti točki poziva so črno na belo postavili zahtevo, da morajo pri tako pomembnih odločitvah sodelovati tudi prebivalci. Dokaz, da bi lahko posluh do peticije bil boljši, je prišel tudi s strani deželnih uradnikov, ki so jim zastopniki odbora včeraj izročili še zadnjih 1100 zbranih podpisov. Vstop v deželno palačo so zlovoljno omogočili le manjši skupinici, pri tem pa so oporekali razne možne birokratske predpise.