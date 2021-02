Zdravstvo v covid času in reforme Basaglie

Zdravstvena kriza, povezana s covidom-19, je odstrla zanemarjanje področja italijanskega zdravstva. Nujna bi bila strategija reševanja problema dostopnosti zdravstvene obravnave na primarni in teritorialni ravni. Po tej dostopnosti je Trst nekoč že slovel. Tako psihiater Franco Rotelli, sicer tudi učenec slovitega Franca Basaglie in nekdanji direktor Centra za duševno zdravje, ki bo danes prek platforme Google Meet (ob 18. uri) predaval o primerih dobrih praks Basagliove reforme in novih zdravstvenih izzivih.

Izhodišče videokonference bo knjiga L’istituzione inventata/Almanacco. Trieste 1971-2010, ki jo je pred leti uredil Rotelli. Z njim se bodo pogovarjali novinar Marino Sinibaldi, psihiatrinja Alessandra Oretti, filmski kritik Sergio M. Grmek Germani, v spletno povezavo pa se bodo vključili tudi predsednica združenja Con/F/Basaglia Giovanna del Giudice, psihiater Peppe Dell’Acqua in igralka Sara Alzetta. Predavatelji bodo v fokus postavili 40 let bojev na področju duševnega zdravja, ki so se začela leta 1971, ko je direktor tržaške psihiatrične bolnišnice postal Franca Basaglia. Z njim se je začel proces deinstitucionalizacije, ki je pritegnil številne mlade psihiatre, socialne in zdravstvene delavce, študente in aktiviste z vsega sveta. Z njim je nastalo gibanje, ki je doseglo zaprtje psihiatričnih bolnišnic za dolgotrajno zdravljenje in vzpostavitev oskrbe v skupnosti.