Združena ekipa z Gabrovcem ponuja levosredinsko alternativo

Za Devin - Nabrežino: združena ekipa 2022. Tako je ime levosredinskemu »političnemu projektu«, ki se na pomladnih upravnih volitvah predstavlja kot alternativa sedanjemu desnosredinskemu vodstvu in ki je za svojega županskega kandidata izbralo sedanjega občinskega svetnika Igorja Gabrovca (Lista Skupaj-Insieme). Združena devinsko-nabrežinska opozicija je v Grudnovi rojstni hiši v Nabrežini predstavila svoje poglede na dogajanje v občini in na prihodnost, ki bi jo lahko tkala znova levosredinska ekipa.

»Mislim, da je danes praznik, ker smo dosegli prvega od dveh ciljev te pomladi – to je skupni nastop po petih letih enotnega in koordiniranega dela, kar ni samoumevno,« je zbrane nagovoril Igor Gabrovec in dodal, da je koalicija presegla levo sredino, saj ob klasičnih strankah sta soudeleženi še dve občanski listi. Drugi cilj je seveda ponovno pridobiti občino – pa ne kot vitez na konju, pač pa kot primus inter pares, ki je županski izziv sprejel za občane.

Program bo ekipa sestavila v prihodnjih tednih, potem ko se bo srečala z občani in prisluhnila njihovim potrebam oz. željam in prioritetam, analizirala, kar je bilo uspešno in kaj ne, kar še vedno čaka, začenši z nabrežinskim trgom, ter si zadala kratko- in dolgoročne cilje.