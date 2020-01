»Že od otroštva smo lačni zgodb - pravljic, romanov, filmov, pesmi ali novic, ki tako ali drugače vplivajo na naše življenje, čeprav se tega ne zavedamo. Oblikujejo naše življenje in nam hkrati pomagajo razumeti, kdo smo.« Tržaški nadškof Giampaolo Crepaldi si je v Vurnikovi kapeli v škofijski palači na vsakoletni maši ob godu zavetnika novinarjev - sv. Frančiška Saleškega, izposodil besede papeža Frančiška ob 54. svetovnem dnevu družbene komunikacije. Zgodbe sicer niso vse dobre in poučne, je dejal, lahko so uničujoče in tržejo nitke sožitja: zato potrebuje človek znanje, da snuje nove in nove zgodbe, ter hkrati pogum, s katerim odbija tiste slabe. »Zgodba vseh zgodb pa je seveda tista, ki pripoveduje o ljubezni med bogom in človeštvom, zgodba o Jezusu, ki je zgodba vseh nas - vedno je aktualna in osvobajajoča, velja jo pripovedovati,« je še povedal nadškof in opozoril, da vabi papež Frančišek k ustvarjanju zgodb ljubezni, ki spreminjajo življenje, zgodb, ki jih gre živeti, deliti in pripovedovati. Zgodb človečnosti, miru in prihodnosti.

Maši je sledilo srečanje, na katerem se je nadškof dotaknil marsikatere teme. Tudi železarne. Dejal je, da bi bili morali plavž in koksarno zapreti že pred tridesetimi leti, politika pa ni imela dovolj pameti in poguma, da bi karkoli premaknila.