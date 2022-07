Že sama razprava o uporabi jedrskega orožja straši

Količina jedrskega orožja se je od polovice 80. let na podlagi mednarodnih sporazumov krepko zmanjšala, danes pa je jedrska grožnja v svetu, ki ne sloni več na ravnovesju med dvema velesilama in je zato veliko bolj zapleten in težje predvidljiv, ponovno aktualna. Toliko bolj po ruski agresiji na Ukrajino. Jedrsko orožje ima trenutno devet držav, današnje atomske bombe pa so približno dvajsetkrat močnejše od tiste, ki je leta 1945 uničila Hirošimo.

Stewart Prager je ameriški fizik, profesor na univerzi v Princetonu, ki se je v zadnjih letih močno angažiral na področju ozaveščanja o jedrski grožnji. Je član skupine fizikov, ki se zavzemajo za zmanjšanje jedrske grožnje v svetu; o tem je v ponedeljek predaval na kongresu mednarodne zveze fizikov IUPAP v tržaškem centru za teoretično fiziko.

Jedrski znanstveniki so v začetku tega leta na znameniti uri sodnega dne (Doomsday clock) premaknili kazalec na 100 sekund pred polnočjo. Gre za kazalnik svetovne izpostavljenosti jedrski kataklizmi. To so storili še pred izbruhom vojne v Ukrajini in pred grožnjami ruskega predsednika Vladimirja Putina z uporabo jedrskega orožja. Kje se torej nahajamo zdaj? Ha, dobro vprašanje. Morda 50 sekund pred dvanajsto? Oni so kazalec premaknili na sto sekund zaradi rastočih nevarnosti po svetu. Še nikoli v preteklosti nismo bili tako blizu polnoči. S Putinovimi grožnjami pa so se stvari po mojem mnenju samo še poslabšale.

Kolikšna je verjetnost, da bo nekdo med vojno uporabil jedrsko orožje, če je ta poteza, kot sami izpostavljate, obenem samomorilska?Verjetnost uporabe takega orožja je povezana z vprašanjem, kaj bi naredil Vladimir Putin. Jaz o tem nimam informacij. Dejstvo je, da opazovalci pravijo, da je uporaba takega orožja malo verjetna, ampak ni nemogoča. Zame je presunljivo že to, da se ljudje na televiziji sprašujejo, ali bo v vojno vneseno tudi jedrsko orožje. Večina pravi, da verjetno ne, ampak že dejstvo, da se o tem razpravlja kot o stvarni možnosti, je presenetljivo. Mi ne bi smeli nikoli priti do točke, ko se o tem resno razpravlja.

Na ruski televiziji so pred časom srhljivo prikazali uničujoče posledice morebitne izstrelitve jedrskih raket na Veliko Britanijo in srednjo Evropo... Tako početje je grozno, ker v javni razpravi dejansko normalizira jedrsko orožje.