Žeblji v pnevmatikah pri katinarskem predoru

Na hitri cesti oz. avtocestnem priključku je nekaj voznikov danes zjutraj in dopoldne v smeri proti Trstu pred katinarskim predorom in v njem preluknjalo pnevmatike svojih avtomobilov. Iz pnevmatik so kasneje odstranili žeblje. Vpleteni menijo, da jih je kdo tam odvrgel. Policisti so si ogledali kraj, toda niso opazili nič nenavadnega.

Eden od avtomobilistov je povedal, da je preluknjal pnevmatiko v predoru. Ko je prišla njegova soproga z drugim avtomobilom, je preluknjala pnevmatiko tudi ona. Ob cesti pa sta videla še nekaj ustavljenih avtomobilov. Ali gre zgolj za naključje ali za posledice namernega dejanja, ostaja neznanka.