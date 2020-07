Žejne tatove ujela varnostna kamera

V noči med sredo in četrtkom so v prostore teniškega kluba Campi Rossi pri Briščikih vdrli trije mladi tatovi, dva italijanska in en romunski državljan. Nepridipravi, ki so bili v preteklosti že obsojeni, so na svojem tatinskem pohodu razbili lesena vrata in odnesli nekaj pijače iz klubskega skladišča. Poskušali so ukrasti tudi televizor, a jim na koncu to ni uspelo. Tatove, ki so jih policisti že izsledili in prijavili na prostosti, je ujela varnostna kamera. Posnetke je na svojem Facebook profilu med drugim objavila lastnica teniškega igrišča Daniela Sain in dodala, da naj bi v zadnjih mesecih pri Briščkih že trikrat doživeli podobne vlome.

Isto noč so tatovi vdrli tudi v prostore padriških klubov Gaja in Tennis club Triestino. Pri Gaji so iz hladilnika ukradli nekaj piva, pri drugem klubu pa z barvo pomazali tla šotora. Policija vsekakor ni potrdila povezanosti dogodkov na Padričah in pri Briščkih, pa čeprav so čas, način vloma in njegov izkupiček praktično enaki.