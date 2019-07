Kopalki v Barkovljah v Trstu je včeraj popoldan ukradel majico, v katero sta bila ovita mobilni telefon in torbica s ključi in denarjem, njegov beg pa je bil kratek. Ženska je namreč začela zasledovati moškega (alžirski državljan W.C., letnik 1993) in poklicala na pomoč. Mladenič se je ukradenega blaga znebil, tako da ga je odvrgel v skale, lokalni policisti pa so šestinvdajsetletnika izsledili in ustavili na Trgu 11. septembra. Alžirskega državljana so nato kazensko ovadili zaradi kraje.