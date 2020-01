Želela bi polnopravno uveljavitev specifike tržaškega pristanišča

Tržaško pristanišče predstavlja pravi unikum tako v evropskem kot mednarodnem pravnem sistemu. Prostocarinska cona vlagateljem omogoča, da ne plačujejo davkov in carin. Specifiko pristanišča pa bi lahko bolje ovrednotili in tako na celi črti uveljavili, kar določa cela vrsta splošno priznanih zakonskih določil in sporazumov, meni poslanka Demokratske stranke v italijanskem parlamentu Debora Serracchiani. V četrtek, 23. januarja, je v konferenčni dvorani hotela Palace Suite v Trstu predstavila predlog zakona, ki dosledneje interpretira obstoječo zakonodajo na področju davčnega režima in katastrskega razvrščanja pristaniških območij. Ta obenem predvideva ustanovitev posebne gospodarske cone in vrsto določil za spodbujanje zaposlitev v tržaškem pristanišču.

Po mnenju poslanke lahko namreč le na tak način luka, ki je leta 2017 z 62 milijoni ton blaga prebila rekord italijanskega pristanišča z največjim tovornim prometom, izkoristi ves svoj potencial. Ambiciozni zakonski osnutek je sooblikoval generalni sekretar tržaške pristaniške oblasti Mario Sommariva. Kot pa je pojasnila sama poslanka, je bil posebno dragocen tudi doprinos senatorke Tatjane Rojc.