Želeli na potep do Miramara, a so zašli in obtičali v goščavi

Trojica mladih se je v sredinih popoldanskih urah kljub prepovedi oddaljevanja od doma razen v nujnih primerih, med katere sprehod zagotovo ne sodi, odpravila na potep. S Kontovela so L. S. iz Trsta in R. T. iz Zgonika, oba sta stara 20 let, z 21-letno S. Z. iz Trsta želeli peš do Miramara, a so med spustom zavili na napačno pot, ki jih je najprej povedla skozi paštne, nakar so se znašli pred skalnatim prepadom, visokim kakih deset metrov. Ujela jih je tema in niso našli poti nazaj, zato so poklicali na pomoč.

Posredovali so gorski reševalci in gasilci, ki so začeli z iskanjem trojice: ena skupina se je spustila s kraškega roba navzdol, druga se je prebijala navzgor. Ko so našli prestrašeno in utrujeno trojico, so reševanje izvedle tri ekipe. Mlade so zavarovali z vrvmi in jim pomagali nazaj do kontovelske mlake, kjer so jih pričakali karabinjerji. Zaradi nestabilnega terena, robidovja in blata reševanje ni bilo enostavno, zaključilo pa se je okrog 23. ure.