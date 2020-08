Zelena luč za obnovo stare šole na Colu

»Zavod za varstvo kulturne dediščine je spomladi po dveh letih končno prižgal zeleno luč za obnovo nekdanje šole na Colu, tako da je občinski tehnični urad lahko le zbral ustrezen material in razpisal natečaj za potrebna dela,« je sporočila repentabrska županja Tanja Kosmina in napovedala, da se ravno v teh dneh nekaj premika z mrtvega tira. Poslopje, ki ga načenja zob časa, je treba namreč temeljito preurediti in posodobiti, začenši s streho, ki je najbolj pod udarom.

Na razpis so se prijavili trije profesionalci, ki so postregli z izredno zanimivimi idejami, naposled pa je končna izbira padla na ponudbo inženirja Robija Pavletiča – tako tehnični urad kot občinska uprava sta namreč soglasno ocenila, da je bil njegov načrt najbolj linearen in je ponujal ustrezne rešitve glede prioritet, na katere opozarjajo vaščani. Županja je poudarila, da ohranja načrt veliko dvorano v pritličnih prostorih (saj je tako vsem dostopna), ki jo gre seveda posodobiti – po novem naj bi bila večja, oder bi bil urejen na nasprotni strani in naj bi sprejemala od 60 do 80 obiskovalcev, v prvem nadstropju pa predvideva ureditev prostorov za urade, za društva in druge dejavnosti.