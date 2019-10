Zelena luč za uporabo električnih skirojev po mestu

Tržaška občinska uprava bo v bližnji prihodnosti prižgala zeleno luč za uporabo električnih skirojev in drugih podobnih vozil na baterije (npr. segway in hoverboard) po mestu. V ta namen bo izdelala pravilnik, ki bo določal, kje in kako se lahko uporabljajo ta vozila.

Odločitev je padla danes v pristojni občinski komisiji, kjer je občinska odbornica Luisa Polli osvojila svetniško pobudo občinskega svetnika Roberta Casona, s katero so soglašali vsi. Razprava v občinskem svetu torej ne bo potrebna, odbornica Polli pa je zagotovila, da bo občinski odbor že v prihodnjih tednih izdal ustrezen sklep.