»Zelena plaža« – elegantno kopališče brez dovoljenj

Zelena plaža oziroma Green Beach znotraj priznanega turistično-rezidenčnega naselja Portopiccolo v Sesljanu ni imela nobenih ustreznih dovoljenj – ne gradbenih in ne krajinskih pa tudi tistih ne s strani Agencije za javno dobro – za ureditev opremljenega območja namenjenega kopanju. Zaradi tega razloga je osebje pomorskega oddelka tržaške finančne policije v ponedeljek zgodaj zjutraj območje zaseglo in okrog njega potegnilo rdeče-beli trak, ki je vsakomur prepovedoval prehod.Preverjanja finančne policije so se osredotočila na širše območje 6000 kvadratnih metrov, ki sodi v javno morsko dobro in meji z Botanjkom. Na tem območju sta danes urejeni popolnoma zagrajena zelena površina, opremljena s senčniki in ležalniki, in plaža, ki jo ravno tako brez pravne podlage zaseda kopališka oprema. Finančna policija je ugotovila, da naj bi območje na podlagi deželne koncesije po ureditvenih delih v naselju Portopiccolo moralo delovati kot prehodno območje med Portopiccolom in Botanjkom in naj bi zato v skladu z lokalnim okoljem moralo ohraniti svoj izvoren oz. naraven izgled. Tega območja torej nikakor ni bilo dovoljeno spreminjati tako iz naravovarstvenih razlogov kot tudi zaradi omogočanja prostega dostopa in prehoda vsem obiskovalcem. Brez upoštevanja deželnih pravil pa so v naselju Portopiccolu zeleno območje in pripadajoči del plaže popolnoma zasedli s senčniki in ležalniki, ki so jih lahko proti plačilu uporabljale stranke Beach resorta, pri čemer so preprečili brezplačno in prosto koriščenje območja lokalni skupnosti.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku